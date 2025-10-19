Tiziano no al trasloco Sos a sindaci e Prefetto
"Serve un tavolo di confronto con sindaci e Prefetto per il futuro della Tiziano". Enzo Mastorici, segretario generale Cisl Fp Toscana Nord, interviene sulla delicata questione della Comunità terapeutica psichiatrice Tiziano, che a novembre dovrebbe trasferirsi da Aulla a Fivizzano. "La situazione e della struttura ci pare piuttosto singolare – scrive –, abbiamo appreso che dal prossimo 11 novembre la società La Villa abbandonerà il servizio. Parliamo di una struttura complessa, che accoglie persone con gravi difficoltà relazionali e doppia diagnosi e che impiega un numero significativo di lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
