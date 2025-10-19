Tiro con l’arco | nelle Finali di Coppa del Mondo brillano le stelle di An San e Brady Ellison

Dopo le assegnazioni avvenute ieri nel compound, le Finali 2025 della Coppa del Mondo di tiro con l’arco – a Nanchino – hanno eletto il loro re e la loro regina anche nel comparto dell’arco ricurvo (o olimpico). Ecco come sono andate le cose sulle linee di tiro cinesi, sotto una pioggia battente. Arco ricurvo Femminile La fortissima coreana An San, tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e clamorosamente esclusa per scelta tecnica dalle Olimpiadi di Parigi 2024, si è presa la vittoria spuntandola allo shoot off sulla rivale di Taipei Hsu Hsin-tzu, in una finale thriller: 5-5 nelle frecce regolamentari e poi lo spareggio chiuso, in favore dell’arciera di Gwangju, con un tesissimo 8-7; simbolo di nervi più che di tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

