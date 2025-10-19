Tim Burton alla Fortezza a Firenze un nuovo film?

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato ieri, sabato 18 ottobre, alla Fortezza da Basso di Firenze per la XV edizione della Florence Biennale e vi ha incontrato il regista Tim Burton, visitando la sua mostra personale dal titolo “Tim Burton: Light and Darkness”.Giani ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta le abilità figurative, la creatività onirica e i mondi surreali del celebre regista e artista statunitense. Il 21 ottobre, all'interno della kermesse

