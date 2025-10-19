Ti cola il trucco l’inno di Cino Cino a chi resta
Quando tutto traballa, c’è chi resta. “Ti cola il trucco” di Cino Cino racconta questa fedeltà, radicata e silenziosa, che non pretende nulla e ricuce il fiato. In un presente che scivola via, il cantautore sardo sceglie la vicinanza come gesto semplice e, insieme, profondamente rivoluzionario. Le bussole Ci sono compagni di strada che non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Cookrate - Italia. . Una volta provato questo trucco, non comprerai mai più salumi! Ingredienti stinco di maiale: 2 pz baguette: 2 fette pepe nero in grani: 4 g sale: 10 g foglie di alloro: 4 pz Coca - Cola: 1 l acqua: 2.5 l cipolla: 2 pz carote: 2 pz aglio: 25 g burro: 12 Vai su Facebook