Inter News 24 Thuram Inter, l’attaccante scende in campo a festeggiare con la squadra per i tre punti conquistati contro la Roma! L’episodio. Non poteva essere della partita, ma Marcus Thuram non ha voluto far mancare la sua presenza. L’attaccante francese dell’ Inter, fermato da un infortunio muscolare nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga, ha saltato la sfida di campionato con la Cremonese, non è partito per gli impegni della Nazionale e non era a disposizione neanche per il match dell’ Olimpico contro la Roma. Nonostante tutto, Thuram ha deciso di raggiungere ugualmente i compagni nella Capitale per vivere da vicino una vittoria fondamentale nella corsa al vertice. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, l’attaccante presente all’Olimpico festeggia con la squadra i tre punti! L’episodio

