Gli attivisti della Flotilla hanno denunciato di essere stati vessati, e di aver finanche subito violenza, durante la detenzione in Israele. Soprattutto Greta Thunberg si è lamentata delle condizioni di detenzione subite dopo l'arresto e prima dell'espulsione dal Paese. Ha aggiunto nuovi dettagli a quelli che già aveva raccontato lei,e chi per lei quando era ancora in Israele, aggiungendo elementi sempre più gravi circa il comportamento dei soldati israeliani. Il ministero degli Esteri svedese ha annunciato un'indagine in merito ma ha anche sollevato qualche dubbio sull'ultima versione fornita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Thunberg, la Svezia: "Mai riferito pestaggi"

