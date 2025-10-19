The Twits spiegazione del finale | cosa è successo al signor e alla signora Twit?

Il nuovo film d’animazione di Netflix The Twits è una divertente commedia d’avventura incentrata sulle persone “più cattive, più disgustose e più puzzolenti” del mondo, il signor e la signora Twit. Odiavano tutti e tutto, specialmente l’un l’altro. Erano sposati da 47 anni e trascorrevano la maggior parte delle loro giornate a prendersi in giro a vicenda. Era diventato il loro linguaggio d’amore e provavano piacere nell’intrattenersi con stupidi scherzi. Un giorno, hanno pensato di dedicare tutte le loro energie e la loro intelligenza alla costruzione di un parco divertimenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it