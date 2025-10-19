The Row e il silenzio come linguaggio | la metamorfosi delle sorelle Olsen
Life&People.it Nel panorama della moda contemporanea, The Row rappresenta una rarità: un marchio che non parla, ma comunica. Nessun logo, nessuna ricerca ossessiva della visibilità, solo proporzioni perfette, tessuti che sembrano respirare e una quiete costruita con rigore. Dietro questa estetica vivono due donne che del controllo hanno fatto un’arte: Mary-Kate e Ashley Olsen.? La storia delle gemelle Olsen non è quella di un successo improvviso, ma di una progressiva sottrazione, di un distacco calcolato dal rumore mediatico per riscoprire la sostanza della creazione. Il marchio come autobiografia silenziosa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Radio 24. . Tutto è musica, persino il silenzio. Dalla citazione di John Cage, l’idea di Pietro Morello di utilizzare un linguaggio internazionale come la musica per comunicare con dei bambini congolesi con ADHD brain. In questa puntata di Tik Tokers, Pietro M - facebook.com Vai su Facebook
Tutto è #musica, persino il silenzio. Dalla citazione di #JohnCage, l’idea di @pietro_morello di utilizzare un #linguaggio internazionale come la musica per comunicare con dei bambini congolesi con ADHD brain. Ascolta #TikTokers cliccando qui: https://tinyurl - X Vai su X