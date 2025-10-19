The Diplomat – stagione 4 | tutto quello che sappiamo

Il cuore emotivo della serie imperdibile di Netflix The Diplomat è il rapporto appassionato e complicato tra l’ambasciatrice statunitense Kate Wyler ( Keri Russell ) e suo marito Hal ( Rufus Sewel l), un uomo dalla moralità discutibile. Alla fine della terza stagione, che ha mostrato sia l’inizio della coppia che la loro breve separazione (a seguito del nuovo ruolo di Hal come vicepresidente), Kate torna da suo marito e si impegna nuovamente come sua complice. Ma questo prima che un grave tradimento che coinvolge la presidente Grace Penn ( Allison Janney ) cambi tutto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it