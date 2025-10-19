Terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti ai mondiali di paraciclismo

Grande impresa di Claudia Cretti ai Mondiali di paraciclismo su pista a Rio de Janeiro. La 29enne di Costa Volpino ha conquistato tre medaglie d’oro in tre giorni trascinando la Nazionale sul tetto del mondo. Dopo aver trionfato nei giorni scorsi nel chilometro e nell’eliminazione, Cretti ha completato la tripletta d’oro nella velocità WC5 con un tempo di 13?045 (media di 55,193 kmh). Dietro la campionessa bergamasca l’atleta neozelandese Nicole Murray e la canadese Jessica Law.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Claudia Cretti Official (@claudiacrettiofficial). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

