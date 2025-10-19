Terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti ai mondiali di paraciclismo
Grande impresa di Claudia Cretti ai Mondiali di paraciclismo su pista a Rio de Janeiro. La 29enne di Costa Volpino ha conquistato tre medaglie d’oro in tre giorni trascinando la Nazionale sul tetto del mondo. Dopo aver trionfato nei giorni scorsi nel chilometro e nell’eliminazione, Cretti ha completato la tripletta d’oro nella velocità WC5 con un tempo di 13?045 (media di 55,193 kmh). Dietro la campionessa bergamasca l’atleta neozelandese Nicole Murray e la canadese Jessica Law. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Cretti Official (@claudiacrettiofficial). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Parte oggi una tre giorni di eventi in città promossa da oltre venti associazioni e cooperative del Terzo Settore Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti - Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo ... Secondo ecodibergamo.it