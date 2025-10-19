Terza giornata dell' ascolto 2025 | incontri e attività nei consultori familiari dell’Asp di Catania

19 ott 2025

Il prossimo 21 ottobre l’Asp di Catania organizza la Terza giornata dellascolto nei consultori familiari, promossa dall’Uoc coordinamento territoriale materno infantile, diretta da Alessandro Sammartino.Anche quest’anno l’Happy Listening Day sarà un’occasione per imparare ad ascoltarci e ad. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

