Terroristi a bordo Flotilla l’accusa shock | La verità sull’equipaggio chi c’era

È polemica sulla Flotilla, l’operazione “umanitaria” che nelle scorse settimane ha tentato di forzare il blocco navale verso Gaza, ricevendo ampi consensi da parte di una certa area politica e persino la proposta di un premio istituzionale. C’è infatti chi ha avanzato la candidatura della Flotilla per l’Ambrogino d’Oro, il più alto riconoscimento civico di Milano. Ma a gettare ombre sulla missione sono emersi dettagli inquietanti: a bordo di una delle navi viaggiavano due ex terroristi dell’Eta, come riportato da Il Tempo. Si tratta di Itziar Moreno Martínez, conosciuta come Hodei, e di José Javier Osés Carrasco, detto Jotas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

