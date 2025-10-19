Terrore su volo Air China | batteria esplode in cabina aereo costretto ad atterrare d’urgenza

La compagnia aerea ha confermato l’incidente con una nota ufficiale. "Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili del volo CA139", ha comunicato Air China, precisando che l’equipaggio è intervenuto seguendo le procedure previste. Non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it