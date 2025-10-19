Terrore su volo Air China | batteria esplode in cabina aereo costretto ad atterrare d’urgenza
La compagnia aerea ha confermato l’incidente con una nota ufficiale. "Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili del volo CA139", ha comunicato Air China, precisando che l’equipaggio è intervenuto seguendo le procedure previste. Non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Prende fuoco una batteria al litio: attimi di terrore su un volo Air China - X Vai su X
"Tornavano dal vertice sulla pace". Terrore in volo, fumo a bordo dell'aereo diretto in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Terrore su volo Air China: batteria esplode in cabina, aereo costretto ad atterrare d’urgenza - “Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili ... Da fanpage.it
Air China, batteria al litio prende fuoco su volo: atterraggio d’emergenza - Momenti di paura su un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud, costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo l’incendio di una batteria ... Riporta ilmessaggero.it
Fiamme a bordo di un aereo Air China: ecco cosa è successo nel volo per Seoul - Incheon, dopo che una batteria al litio ha preso fuoco all’interno di un bagaglio riposto nella cappelliera. Come scrive msn.com