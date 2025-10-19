Terribile schianto sulla provinciale | tre ventenni morti due feriti

È un tragico incidente quello accaduto nella notte tra il 18 e il 19 ottobre ad Asiago, sulla strada provinciale, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi si è schiantata contro una scultura al centro di una rotonda e, dall’impatto, si è ribaltata. Il bilancio dello scontro è di tre ventenni morti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un botto terribile e l'auto che si accartoccia. Nicola, Pietro e Riccardo: ecco chi sono i tre ventenni morti nel terribile schianto sull'Altopiano - Si chiamavano Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo i tre ragazzi che questa notte sono morti sul colpo, schiacciati dalle lamiere dell'auto che intorno alle 3. Da ildolomiti.it