Terribile schianto in macchina Nicola Pietro e Riccardo | chi sono i tre ventenni morti Cosa facevano

Sono tre giovani appassionati di sci le vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Tutti poco più che ventenni, viaggiavano insieme ad altri due amici quando la loro auto si è schiantata contro una rotonda, distruggendosi completamente. Stavano rientrando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di uno di loro, rimasto ferito nello stesso impatto. Le vittime sono Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo, tre ragazzi uniti da una profonda amicizia e dalla passione per la montagna e per lo sci. Nicola, 20 anni, e Pietro, 21, erano residenti a Lusiana Conco, mentre Riccardo, 19 anni, viveva a Creazzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile schianto in macchina, Nicola, Pietro e Riccardo: chi sono i tre ventenni morti. “Cosa facevano”

