– Un nuovo terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei nelle prime ore della notte, precisamente alle 00:59, portando nuovamente l’attenzione su una zona già sotto osservazione a causa del costante fenomeno del bradisismo. La scossa sismica, con una magnitudo di 2.2 e una profondità stimata di soli due chilometri, è stata percepita distintamente da numerosi abitanti. L’evento ha destato preoccupazione in diversi quartieri di Napoli, come Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, oltre che nelle vicine Pozzuoli e Bacoli, territori ormai abituati a scosse frequenti che scandiscono la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto nella notte in Italia, paura tra i residenti: sentito ovunque