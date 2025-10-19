Terremoto nella notte in Italia paura tra i residenti | sentito ovunque

Tvzap.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un nuovo terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei nelle prime ore della notte, precisamente alle 00:59, portando nuovamente l’attenzione su una zona già sotto osservazione a causa del costante fenomeno del bradisismo. La scossa sismica, con una magnitudo di 2.2 e una profondità stimata di soli due chilometri, è stata percepita distintamente da numerosi abitanti. L’evento ha destato preoccupazione in diversi quartieri di Napoli, come Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, oltre che nelle vicine Pozzuoli e Bacoli, territori ormai abituati a scosse frequenti che scandiscono la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto nella notte in italia paura tra i residenti sentito ovunque

© Tvzap.it - Terremoto nella notte in Italia, paura tra i residenti: sentito ovunque

Contenuti che potrebbero interessarti

Terremoto a Latina, sisma di magnitudo 3.2 fa tremare la terra: paura tra la popolazione - 10 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si legge su fanpage.it

Terremoto: paura nella notte, boom chiamate ai vigili, perfino gente in strada - Epicentro nel reatino, magnitudo 6 , ma avvertita in tutta la provincia di Arezzo e soprattutto intorno a Sansepolcro intorno alle 3. Si legge su lanazione.it

Terremoto nelle Marche: forte scossa scuote la regione, paura tra i residenti - Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche nella mattinata di oggi, provocando paura e allarme tra i residenti della regione. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Notte Italia Paura