Terni serata movimentata | 42 sanzioni al Codice della Strada e tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droga

Ternitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera di controlli movimentato a Terni. Nella serata del 18 ottobre, la Questura ha svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti pericolosi legati alla “movida”.Il servizio, coordinato dal Vice Questore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

