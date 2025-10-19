Terni ripartono le attività del Progetto Mandela | Da quasi 40 anni un ambiente in cui i giovani crescono si divertono e esplorano i propri talenti

Ternitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mese di ottobre ripartono ufficialmente a Terni i nuovi laboratori del Progetto Mandela rivolti ai giovani. Un’occasione per crescere in spazi di libertà dove creatività e diritti si uniscono, per mettersi in gioco e raccontare attraverso l’arte teatrale storie che ci riguardano. Diverse le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Protesta a Terni delle persone con disabilità del progetto "Vita indipendente" - Paola Ortolani grazie al progetto della regione "Vita indipendente" e' potuta tornare a vivere nella sua casa. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Ripartono Attivit224 Progetto