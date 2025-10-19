Terni incidente stradale autonomo in piena notte | macchina distrutta e conducente ferito

Ternitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immagini molto forti da un terribili incidente stradale avvenuto a Terni in via Ippocrate nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre. Una vettura si è schiantata intorno alle 4 autonomamente contro un palo di cemento, distruggendo completamente la macchina. Alla guida un ragazzo di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

terni incidente stradale autonomoTerni, si ribaltano sulla E45 nell'auto piena di hascisc: in manette due uomini di Latina che viaggiano con sei chili di droga - L’auto si ribalta, i due occupanti restano feriti e, dopo essere stati tirati fuori dal mezzo dai vigili del fuoco, vengono trasportati con l’ambulanza al Santa Maria. Lo riporta ilmessaggero.it

Incidente “stupefacente”: si ribaltano con l’auto carica di 6 kg di droga - Si ribaltano con l’auto lungo la E45 e le forze dell’ordine scoprono che viaggiavano con sei chili di droga. Lo riporta umbria24.it

Fugge a tutto gas, soprassa contromano e causa un incidente: arrestato - La corsa è terminata solo dopo circa 60 chilometri ad altissima velocità Terni, 9 agosto 2025 - Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Incidente Stradale Autonomo