Ternana per la prima volta a ranghi completi
Seconda trasferta consecutiva per le Fere che finalmente saranno a ranghi completi. Si gioca all’ora di pranzo, contro il Campobasso reduce da una sosta forzata per il rinvio della gara con la Juventus Next Gen e che in precedenza ha collezionato quattro turni senza sconfitte. "E’ una bella novità avere tutti a disposizione – spiega Fabio Liverani – e significa anche avere più scelte anche durante la partita. Si può essere determinanti anche non essendo titolari. Sappiamo di dover eliminare piccoli difetti che ci creano difficoltà, nonostante non concediamo molto. Le statistiche rivelano che abbiamo quasi sempre dominato le partite e quasi sempre alla prima occasione abbiamo preso gol". 🔗 Leggi su Lanazione.it
