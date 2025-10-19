Termovalorizzatore niente pozzi | consumerebbero troppa acqua Il comune rassicura | Si va avanti
A Santa Palomba non si possono scavare pozzi a supporto del termovalorizzatore. È la decisione presa dalla regione Lazio che, di fatto, alimenta un nuovo braccio di ferro tra chi sostiene l’intervento, PD in testa, e chi al contrario lo avversa.Tra gli oppositori all’impianto destinato a bruciare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
