Terminal Nord Charity Run al via la prima edizione della corsa solidale
Il Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord rinnova il proprio impegno verso la comunità con una nuova iniziativa benefica che debutta per la prima volta a Udine: la Terminal Nord Charity Run, una corsa solidale organizzata in collaborazione con il Gruppo Marciatori Udinesi e la Fiasp, con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sabato 25 Ottobre allo STOP SHOP del Parco Terminal Nord a Udine alle ore 16:00 è in programma la “Charity Run” con la musica e l'animazione di #RadioGioconda ? L’evento è aperto a tutti: camminata/corsa per famiglie, bambini e adulti ed è è dog-fr Vai su Facebook
Terminal Nord Charity Run, al via la prima edizione della corsa solidale - Due i percorsi previsti: uno di 5 km nelle vie adiacenti al parco e uno di 10 km fino a Tavagnacco, con rientro al pu ... Secondo udinetoday.it