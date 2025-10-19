Tenute Piccini | pioggia di euro Finanziamento da 36 milioni per la crescita internazionale

Lanazione.it | 19 ott 2025

Tenute Piccini 1882 ottiene un finanziamento da 36 milioni di euro per accelerare la crescita internazionale, ampliare la rete di distribuzione e puntare su intelligenza artificiale e nuove assunzioni. Lanciare nuovi prodotti, aprire filiali in altri Paesi con possibili acquisizioni e supportare maggiormente le attività da parte dell’intelligenza artificiale. Sono questi alcuni degli obiettivi di sviluppo di Tenute Piccini 1882, storica azienda vinicola che ha il suo quartiere generale a Casole, ma attiva in molte regioni italiane, con una rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale ed esportatrice in oltre 90 Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

