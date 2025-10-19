Tenute Piccini | pioggia di euro Finanziamento da 36 milioni per la crescita internazionale
Tenute Piccini 1882 ottiene un finanziamento da 36 milioni di euro per accelerare la crescita internazionale, ampliare la rete di distribuzione e puntare su intelligenza artificiale e nuove assunzioni. Lanciare nuovi prodotti, aprire filiali in altri Paesi con possibili acquisizioni e supportare maggiormente le attività da parte dell’intelligenza artificiale. Sono questi alcuni degli obiettivi di sviluppo di Tenute Piccini 1882, storica azienda vinicola che ha il suo quartiere generale a Casole, ma attiva in molte regioni italiane, con una rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale ed esportatrice in oltre 90 Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 19 Ottobre – Pranzo in Famiglia a Tenuta Caminata Una giornata speciale per grandi e piccini! ? Mentre vi godete il pranzo nella nostra sala, i vostri bambini saranno accolti in un’area riservata con animazione firmata Difestainfesta Facciamofe - facebook.com Vai su Facebook
Daniele Piccini (@DanielePiccini) - X Vai su X
Tenute Piccini: pioggia di euro. Finanziamento da 36 milioni per la crescita internazionale - Tenute Piccini 1882 ottiene un finanziamento da 36 milioni di euro per accelerare la crescita internazionale, ampliare la rete di distribuzione e puntare su intelligenza artificiale e nuove assunzioni ... Come scrive lanazione.it