Tentato omicidio nei Quartieri Spagnoli | fermati quattro indagati anche due minorenni

NAPOLI, 19 OTTOBRE 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 46enne, una 21enne e due minorenni di 17 e 16 anni, tutti residenti a Napoli, nell’ambito delle indagini sul tentato omicidio di due giovani avvenuto nella notte del 15 settembre scorso in via Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli. I provvedimenti, emessi rispettivamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura per i Minorenni, sono stati convalidati dai giudici per le indagini preliminari che, tra il 17 e il 18 ottobre, hanno disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati maggiorenni e la collocazione in Istituto Penale Minorile e in comunità per i due minori. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tentato omicidio nei Quartieri Spagnoli: fermati quattro indagati, anche due minorenni

