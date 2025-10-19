Tentato omicidio nei Quartieri Spagnoli a Napoli | quattro fermi due sono minorenni

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sparare è stato un 46enne che, al momento dell'agguato, era ai domiciliari. Uno dei due feriti è ancora ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

