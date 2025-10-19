Tentano di truffare un anziano lui non ci casca e lo derubano | due persone arrestate

Ilpescara.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero tentato di truffare un anziano di ori e contanti con la scusa del finto carabiniere, ma quando l’uomo, non riconoscendo nella persona senza uniforme davanti alla sua porta nessuno dei militari, si sarebbe rifiutato di consegnarglieli, gli avrebbero strappato il sacchetto di mano dandosi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

