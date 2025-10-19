Tentano di entrare in un’abitazione a Tortaia | fermati due giovani dalla Polizia
Momenti di tensione ieri mattina nella zona di Tortaia, ad Arezzo, dove due giovani, ben vestiti e di origine straniera, sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un’abitazione. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato i movimenti sospetti e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha fermato i due ragazzi e li ha accompagnati in questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso. Secondo le prime testimonianze, i due potrebbero essere gli stessi autori di alcuni furti avvenuti ieri nella stessa area. 🔗 Leggi su Lortica.it
