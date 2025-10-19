tennistavolo la romania va in finale con entrambe le squadre agli europei assegnate le medaglie di bronzo

Agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, vengono delineate le finaliste dei due tornei e contestualmente, vengono assegnate le medaglie di bronzo: la Romania centra l’ultimo atto in entrambi i tabelloni e domani sfiderà per l’oro la Francia tra gli uomini e la Germania tra le donne. Bronzi per Slovenia e Germania al maschile e per Paesi Bassi e Portogallo al femminile. Nelle semifinali maschili la Romania liquida la Slovenia per 3-0, mentre la Francia vince in rimonta sulla Germania, imponendosi per 3-1, mentre nel penultimo atto femminile sono abbastanza nette, nella forma e nella sostanza, le vittorie di Romania e Germania, rispettivamente contro Paesi Bassi e Portogallo, entrambe arrivate con il punteggio di 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

