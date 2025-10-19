Tempesta d’amore trame dal 20 al 24 ottobre 2025 | Ana lascia Philipp Alexandra non si trova
Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 20 al 24 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Ana, che prenderà una importante decisione riguardo alla sua vita affettiva. Negli episodi settimanali ci sarà spazio anche per una vicenda che getterà nel panico Christoph e gli altri: dove sarà finita Alexandra? Scopriamolo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Ana lascia Philipp. Vincent dice a Natalie di amare Ana. A quel punto la donna decide di confessargli la verità. Le parole della donna sconvolgono il giovane veterinario, che le chiede di confermare quanto le ha appena detto davanti alla Alves. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trame italiane Tempesta d'amore: Natalie perde tutto ed esce di scena! Maggiori info: --> https://www.tvsoap.it/2025/10/tempesta-damore-natalie-perde-tutto-ed-esce-di-scena-anticipazioni-italiane/ - facebook.com Vai su Facebook
Tempesta d'amore, trame dal 20 al 24 ottobre: Alexandra prigioniera di Tom - Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 20 al 24 ottobre, promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Lo riporta it.blastingnews.com
Anticipazioni Tempesta d’amore dal 20-24 ottobre 2025 - Scopri tutte le novità e le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, leggi le trame dal 20- Riporta tvserial.it
Tempesta d’amore, anticipazioni 20 ottobre 2025 - Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 20 ottobre 2025 Tom seda Alexandra e la trasporta in una villa abbandonata. Lo riporta msn.com