Teleriscaldamento Lecco Acinque | Non entriamo nel dibattito politico ma ecco il nostro know-how

Leccotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una breve nota, dopo la conferenza stampa di aggiornamento di martedì, Acinque ritorna sul tema del teleriscaldamento, sottolineando di "non voler in alcun modo entrare nel dibattito politico in corso" ma di ritenere importante "rimarcare le iniziative che ne documentano il know-how acquisito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

teleriscaldamento lecco acinque entriamoTeleriscaldamento Lecco, Acinque: "Non entriamo nel dibattito politico, ma ecco il nostro know-how" - L'azienda elenca i progetti in tutta la Lombardia: Varese, Como, Monza, Busto. Lo riporta leccotoday.it

teleriscaldamento lecco acinque entriamoTeleriscaldamento, Acinque chiarisce: “Non entriamo nel dibattito politico, ma la nostra esperienza parla da sé” - L’azienda: “Il teleriscaldamento è una delle attività strategiche storiche del gruppo Acinque” LECCO – Con una breve nota, dopo la conferenza stampa di aggiornamento di martedì, Acinque ritorna sul te ... Riporta msn.com

teleriscaldamento lecco acinque entriamoCentrale al Caleotto, Acinque risponde alle polemiche: "Progetto conosciuto da tutti e da anni" - L'amministratore delegato Chighine: "Pronti a nuovi incontri pubblici" ... Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Teleriscaldamento Lecco Acinque Entriamo