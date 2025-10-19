Teleriscaldamento Lecco Acinque | Non entriamo nel dibattito politico ma ecco il nostro know-how
Con una breve nota, dopo la conferenza stampa di aggiornamento di martedì, Acinque ritorna sul tema del teleriscaldamento, sottolineando di "non voler in alcun modo entrare nel dibattito politico in corso" ma di ritenere importante "rimarcare le iniziative che ne documentano il know-how acquisito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LECCO - La società che sta realizzando la rete del teleriscaldamento fa chiarezza sulla centrale prevista al Caleotto dopo le polemiche delle ultime settimane Vai su Facebook
Lettera. Teleriscaldamento: caldaia doppia con camini da 25 metri. Ma i cittadini? https://lecconotizie.com/le-lettere/lettera-teleriscaldamento-caldaia-doppia-con-camini-da-25-metri-ma-i-cittadini/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Teleriscaldamento Lecco, Acinque: "Non entriamo nel dibattito politico, ma ecco il nostro know-how" - L'azienda elenca i progetti in tutta la Lombardia: Varese, Como, Monza, Busto. Lo riporta leccotoday.it
Teleriscaldamento, Acinque chiarisce: “Non entriamo nel dibattito politico, ma la nostra esperienza parla da sé” - L’azienda: “Il teleriscaldamento è una delle attività strategiche storiche del gruppo Acinque” LECCO – Con una breve nota, dopo la conferenza stampa di aggiornamento di martedì, Acinque ritorna sul te ... Riporta msn.com
Centrale al Caleotto, Acinque risponde alle polemiche: "Progetto conosciuto da tutti e da anni" - L'amministratore delegato Chighine: "Pronti a nuovi incontri pubblici" ... Secondo leccotoday.it