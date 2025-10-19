Teleriscaldamento a Lecco oltre 200 firme in poche ore per il referendum

Leccotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una mattinata di partecipazione vera e concreta: oltre 200 lecchesi hanno firmato in poche ore il modulo per chiedere un referendum cittadino sul progetto del teleriscaldamento. Un risultato importante, che dimostra quanto questo tema non sia affatto chiuso, come qualcuno vorrebbe far. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

