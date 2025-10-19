Telefonate moleste | l' anti-spoofing non basta
La nuova normativa anti-spoofing, attiva dal 19 agosto 2025, non risolve il problema delle telefonate moleste in Italia. Sebbene abbia bloccato milioni di chiamate internazionali con numeri falsificati, i call center continuano a disturbare i cittadini. Molte segnalazioni riguardano telemarketing aggressivo e tentativi di truffa, spesso provenienti da numeri mobili o nazionali.L'efficacia parziale della nuova normativa anti-spoofingL'introduzione della normativa anti-spoofing il 19 agosto 2025 ha rappresentato una risposta concreta al dilagante fenomeno delle telefonate moleste. Nelle prime settimane dalla sua applicazione, il sistema ha dimostrato una certa efficacia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
