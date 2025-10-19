Teatro Grande La danza è protagonista

La danza contemporanea ritorna protagonista della Stagione del Teatro Grande. Mercoledì 22 ottobre alle 20, nella Sala Palcoscenico Borsoni del Teatro Grande di Brescia, il talento coreografico di Raffaella Giordano, danzatrice e coreografa tra le più importanti esponenti del teatro-danza in Italia, verrà re-intepretato dalla giovane autrice e danzatrice Stefania Tansini in un importante progetto di trasmissione, che la vedrà impegnata nell'interpretazione del lavoro Tu non mi perderai mai, a vent'anni esatti dal suo debutto. Creato e danzato da Raffaella Giordano nel 2005, questo assolo si ispira liberamente al Cantico dei Cantici.

