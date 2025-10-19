Team Vannacci Maria Luigia circondato insultato e aggredito verbalmente in piazzale Corridoni

Ieri pomeriggio, durante il banchetto informativo regolarmente autorizzato in piazzale Corridoni, i membri del Team Vannacci Maria Luigia sono stati oggetto di una grave aggressione verbale da parte di un gruppo di attivisti di sinistra, che hanno circondato il presidio con atteggiamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

