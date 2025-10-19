Team Vannacci Maria Luigia circondato insultato e aggredito verbalmente in piazzale Corridoni

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, durante il banchetto informativo regolarmente autorizzato in piazzale Corridoni, i membri del Team Vannacci Maria Luigia sono stati oggetto di una grave aggressione verbale da parte di un gruppo di attivisti di sinistra, che hanno circondato il presidio con atteggiamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vannacci Team, cosa sono e cosa fanno: «Noi folgorati dal generale ma agiremo dentro la Lega» - I «team Vannacci», sorta di «cellule di base» del Movimento «Il mondo al contrario», spuntano come funghi. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Team Vannacci Maria Luigia