Taylor Swift dona 100mila dollari a una piccola fan con tumore al cervello | il messaggio a sorpresa della cantante

Taylor Swift ha donato circa 85 mila euro per aiutare una piccola fan, Lilah, ha curare il suo tumore al cervello: la donazione è arrivata dopo un video diventato virale su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

by maurizio galimberti

Taylor Swift Brasil

