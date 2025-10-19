Tavernelli apre Ravasio e Varela chiudono | l’Arezzo non si ferma più

RAVENNA – Prova di forza dell’Arezzo, che espugna per la prima volta nella sua storia il campo del Ravenna e si prende, con pieno merito, la vetta del girone B. Al “Benelli” finisce 0-3, con un secondo tempo di grande autorità firmato Tavernelli, Ravasio e Varela. Il big match tra le due capoliste parte su ritmi alti. Bucchi conferma il 4-3-3, affidando la regia a Guccione e l’attacco a Cianci, mentre Marchionni schiera i suoi con un 3-5-2 compatto, guidato da Luciani davanti e dal trio Donati-Bianconi-Solini in difesa. In campo anche tanti ex, da Venturi a Solini, fino a Mawuli e Meli, per un incrocio dal sapore speciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

