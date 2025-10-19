Tassa di soggiorno a 12 euro per Milano-Cortina | Assurdo soffoca il turismo

Ecodibergamo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA PROPOSTA. Il governo valuta, nella bozza della prossima legge di Bilancio, di consentire ai Comuni interessati, a livello turistico, dalle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina di aumentare la tassa di soggiorno fino a 12 euro a notte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tassa di soggiorno a 12 euro per milano cortina assurdo soffoca il turismo

© Ecodibergamo.it - Tassa di soggiorno a 12 euro per Milano-Cortina: «Assurdo, soffoca il turismo»

Argomenti simili trattati di recente

tassa soggiorno 12 euroTassa di soggiorno a 12 euro per Milano-Cortina: «Assurdo, soffoca il turismo» - Il governo valuta, nella bozza della prossima legge di Bilancio, di consentire ai Comuni interessati, a livello turistico, dalle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina di aumentare la ... Da ecodibergamo.it

tassa soggiorno 12 euroRincari alle Olimpiadi: la tassa di soggiorno schizza fino a 12 euro a notte in Lombardia - I turisti rischiano di pagare il 140% in più sulle notti di pernottamento durante i Giochi di Milano Cortina ... Secondo leccotoday.it

tassa soggiorno 12 euroCortina, il sindaco contrario all'aumento della tassa di soggiorno: «Da 5 a 12 euro al giorno? No, a noi va bene così» - Nell’anno 2024 il Comune di Cortina ha riscosso 2 milioni 390. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Tassa Soggiorno 12 Euro