Tarros voglia di continuità Al Palasprint arriva Torino

"Certo, la vittoria a Firenze ha aiutato morale e classifica, ma bisogna proseguire a vincere e non mi importa giocare bene". Non usa giri di parole coach Gabriele Ricci alla vigilia del match contro GranTorino Draft in programma questo pomeriggio alle 18 al PalaSprint con direzione arbitrale affidata a Francesco Barbarulo di Vinci (Fi) e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga (Si). "Per continuare a vincere – aggiunge sempre il tecnico della Tarros – bisogna entrare in campo concentrati rispettando altresì il piano partita". Un’altra gara complicata attende dunque i bianconeri soprattutto perché la squadra di Collegno affidata a coach Stefano Comazzi ricalca a grandi linee la struttura di Borgomanero, composta da giovani di talento, atleticamente dotati, ma che forse a differenza dei novaresi non hanno una ‘chioccia’ come Benzoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

