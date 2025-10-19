Targa Florio Amodeo sul recupero delle tribune storiche | Sfida che unisce territori persone e futuro
La recente apertura del cantiere per la riqualificazione delle Tribune storiche della Targa Florio segna una tappa fondamentale per il nostro territorio. Un intervento atteso e importante, che riaccende l’orgoglio e la memoria della gloriosa Targa Florio, ma che deve diventare anche l’occasione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
