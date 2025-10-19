Targa Florio Amodeo sul recupero delle tribune storiche | Sfida che unisce territori persone e futuro

Palermotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente apertura del cantiere per la riqualificazione delle Tribune storiche della Targa Florio segna una tappa fondamentale per il nostro territorio. Un intervento atteso e importante, che riaccende l’orgoglio e la memoria della gloriosa Targa Florio, ma che deve diventare anche l’occasione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

targa florio amodeo recuperoPalermo, Amodeo (Lega) sul recupero delle tribune della Targa Florio: “una sfida che unisce le persone col territorio” - “La recente apertura del cantiere per la riqualificazione delle Tribune storiche della Targa Florio segna una tappa fondamentale per il nostro territorio. Riporta strettoweb.com

targa florio amodeo recuperoTarga Florio, parte la riqualificazione delle storiche tribune di Cerda: lavori per 6 milioni di euro - Consegnati i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle storiche tribune della Targa Florio sulla strada statale 120 in direzione di Cerda. Scrive esperonews.it

Targa Florio 2024, tutto pronto per l'edizione numero 108: programma e percorso - Torna per la sua 108esima edizione la Targa Florio, la storica corsa automobilistica che si corre in Sicilia. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Targa Florio Amodeo Recupero