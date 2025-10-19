Tare carica il Milan | Abbiamo la grande occasione di andare primi in classifica zero scuse

Inter News 24 Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, parla così prima del match contro la Fiorentina: occasione per i rossoneri di balzare in testa alla classifica. Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Tare, dirigente del club rossonero, ha presentato così la sfida di San Siro in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha l’occasione di rispondere sul campo alla vittoria dell’ Inter e al passo falso del Napoli, balzando in testa della classifica in solitaria in caso di vittoria oggi. INFORTUNI – « Infortuni? Non ci sono scuse, se vinciamo siamo primi in classifica. Giochiamo contro una squadra forte, vogliamo giocarcela ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tare carica il Milan: «Abbiamo la grande occasione di andare primi in classifica, zero scuse»

