Tappeto conteso tra vicini | il tribunale assolve l’anziana di San Michele di Serino

SAN MICHELE DI SERINO — È arrivata in tribunale con il tappeto sotto braccio. Un gesto semplice, quasi domestico, che ha segnato l’epilogo di una vicenda al confine tra il comico e il giudiziario: un presunto furto di tappeto tra vicini di casa, finito davanti al Tribunale di Avellino.Lite tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Accusata di aver rubato il tappeto del vicino, ottantantaduenne assolta: era di sua proprietà - E’ arrivata nell’aula del Tribunale di Avellino con un tappeto, quello che avrebbe rubato al suo vicino, mentre era steso nel cortile di pertinenza dell’abitazione ad asciugare. Secondo irpinianews.it