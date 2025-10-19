Tappeto conteso tra vicini | il tribunale assolve l’anziana di San Michele di Serino

Avellinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN MICHELE DI SERINO — È arrivata in tribunale con il tappeto sotto braccio. Un gesto semplice, quasi domestico, che ha segnato l’epilogo di una vicenda al confine tra il comico e il giudiziario: un presunto furto di tappeto tra vicini di casa, finito davanti al Tribunale di Avellino.Lite tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

