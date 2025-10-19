Tanti saluti all' ottobrata in Toscana arriva la pioggia ma non il freddo I temporali potrebbero essere molto intensi
Già da lunedì sera primi rovesci, ma il peggioramento si fa più marcato a partire da martedì. Venti da sud, salgono le temperature minime. 🔗 Leggi su Lanazione.it
