È un appuntamento fisso della metà di ottobre, sul ponte Coperto torna " Storie di vino " la manifestazione promossa da Mabedo giunta alla sua quinta edizione. Oggi, dalle 12 alle 20, un simbolo della città si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto delle eccellenze enogastronomiche del territorio e non solo. "Non a caso abbiamo scelto il ponte - ha detto l’assessore al Commercio Rodolfo Faldini - che rappresenta l’unità tra tradizione, cultura, spirito di comunità, attaccamento al nostro territorio e alle nostre colline con i prodotti che offrono". Quest’anno, accanto ai vini e alle specialità oltrepadane, si potranno degustare anche prodotti di altri territori come in un ideale abbraccio tra tradizioni enologiche italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tante "Storie di vino" in città. Con etichette internazionali