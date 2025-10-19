Tagliate gli alberi o i treni si fermano | la richiesta di Rfi ai Comuni del Levante
Dopo i recenti crolli lungo la linea del Tigullio, scattano manutenzioni e interventi notturni per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
MONFALCONE - Dopo la segnalazione delle palme morte al parco della rimembranza in 48 ore sono state tagliate. Grazie agli uffici per aver risolto questa criticità, evidentemente urgente. Gli alberi,probabilmente infetti, avrebbero potuto contagiare gli altri.
Tagliate le chiome di dieci alberi di ulivo: pensionato nel mirino
