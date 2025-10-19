Tadej Pogacar non ha vinto! Primoz Roglic trionfa nell’insolito format dell’Andorra Cycling Masters
Si è disputato oggi l’ Andorra Cycling Masters 2025, una corsa innovativa e spettacolare grazie alla presenza dei migliori ciclisti del panorama mondiale. La prima edizione del nuovo format ha proposto una cronometro iniziale di circa 11 chilometri ed una prova in linea di 32 chilometri. La corsa è stata vinta da Primoz Roglic, che è riuscito ad anticipare degli avversari non insoliti. Lo sloveno ha prima conquistato la prova contro le lancette disputata sulle pendenze del Coll de la Gallina, battendo il connazionale Tadej Pogacar, secondo con un ritardo di 20?. Al terzo posto si è invece posizionato Isaac Del Toro, seguito da Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NESSUNO HA MAI VINTO COME POGI Tadej Pogacar in questo 2025 ha vinto per la quarta volta il Tour de France, per la seconda consecutiva il Campionato del Mondo, per la terza volta la Liegi-Bastogne-Liegi, per la seconda il Giro delle Fiandre e per la q - facebook.com Vai su Facebook
Sono rimaste Sanremo e Roubaix per poterci godere ancora Tadej Pogacar. La vittoria del quinto Giro di Lombardia consecutivo e il peso sempre maggiore di essere “Pogi”. Di @Giostuzzi - X Vai su X
Cos’altro può fare Tadej Pogacar - Rivincere e stravincere la maggior parte delle corse ciclistiche a cui partecipa, ma soprattutto vincere le due “monumento” che gli mancano ... Come scrive ilpost.it
Ultim’ora Pogacar, c’è l’annuncio: è la fine di un’era - Arriva l'annuncio che tutti i tifosi temevano, non c'è niente da fare. Scrive diregiovani.it
Pogacar più di Fausto Coppi, Pogacar sulla scia di Eddy Merckx: tutti i numeri del Giro di Lombardia 2025 - Tadej Pogacar ha vinto la 119esima edizione de Il Lombardia con la solita, folle, naturalezza. Si legge su eurosport.it