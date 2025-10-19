Tadej Pogacar non ha vinto! Primoz Roglic trionfa nell’insolito format dell’Andorra Cycling Masters

Si è disputato oggi l’ Andorra Cycling Masters 2025, una corsa innovativa e spettacolare grazie alla presenza dei migliori ciclisti del panorama mondiale. La prima edizione del nuovo format ha proposto una cronometro iniziale di circa 11 chilometri ed una prova in linea di 32 chilometri. La corsa è stata vinta da Primoz Roglic, che è riuscito ad anticipare degli avversari non insoliti. Lo sloveno ha prima conquistato la prova contro le lancette disputata sulle pendenze del Coll de la Gallina, battendo il connazionale Tadej Pogacar, secondo con un ritardo di 20?. Al terzo posto si è invece posizionato Isaac Del Toro, seguito da Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

