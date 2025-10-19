Taccia stronca Lovati | Non c' era quando serviva aveva altre priorità Lite tra legali

La difesa di Andrea Sempio nominerà un genetista “per arrivare preparati quando saranno secretati gli atti”. Lo ha annunciato l'avvocato Angela Taccia, legale del 37enne, intervenendo all'evento organizzato da Nero Crime e Criminolgia al Castello del Monferrato, in provincia di Alessandria, sabato 18 ottobre. All'incontro ha partecipato anche il criminologo ed ex poliziotto esperto di Bpa Armando Palmegiani, nuovo consulente del pool difensivo. “Lovati un genio, ma aveva altre priorità” Durante il suo intervento, Taccia ha parlato del collega Massimo Lovati, definendolo “un genio nel suo campo”, e chiarito le motivazioni sottendenti la revoca del mandato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Taccia stronca Lovati: “Non c'era quando serviva, aveva altre priorità”. Lite tra legali

