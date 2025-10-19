Tabellone WTA Guangzhou 2025 | Cocciaretto e Bronzetti al via ma cammini complicati
Anche l’ultimo tabellone che mancava all’appello della settimana, quello di Guangzhou, viene svelato. Si tratta di un torneo che è tra i più tradizionali dello swing cinese (più che asiatico), con un approdo in finale anche da parte di Alberta Brianti nel 2009 e successi di Na Li nel 2004 e Jelena Jankovic nel 2015, tra le altre. A difendere il titolo non c’è Olga Danilovic, con la serba che ha altri piani, e così testa di serie numero 1 è la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, attesa da una qualificata e da un tabellone per buona misura interessante. Al via due ex campionesse: Shuai Zhang (2013 e 2019) e Xiyu Wang (2023), con la seconda attesa da una sfida tutta da seguire con la britannica Francesca Jones. 🔗 Leggi su Oasport.it
