È ufficialmente partito SWAMED – Sustainable WAter management for smart agriculture in the MEDiterranean regions, un progetto cofinanziato dal programma europeo INTERREG NEXT MED 2021–2027 (Obiettivo Specifico 2.3 – Accesso all’acqua e gestione sostenibile delle risorse idriche), il budget totale è pari a 2.745.200,00 €, con un cofinanziamento dell’UE ( 89% ) pari a 2.443.228 €. Il progetto affronta una delle sfide più urgenti per i Paesi del Mediterraneo: la scarsità d’acqua causata da cambiamenti climatici, siccità e pressione demografica, che mette a rischio ecosistemi e sistemi agricoli. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - SWAMED: al via il progetto per una gestione sostenibile dell’acqua nell’agricoltura mediterranea