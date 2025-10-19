Svuota cantine abusivo | nel furgone dei rifiuti pericolosi

Svuota cantine abusivo al Tuscolano. Sono state le pattuglie dello Spe della polizia locale di Roma Capitale, impegnate nelle attività di vigilanza a contrasto del fenomeno dei mercatini illegali nel VII municipio, a intercettare, in prossimità di via del Quadraro, un autocarro che trasportava.

Falconara: Svuota Cantine, il 12 ottobre torna la caccia all'affare in piazza Mazzini e nell'isola pedonale di via Bixio

Savona, svuota-cantine nei guai: "Così truffavano sugli ingombranti" - Savona – Il bilancio è importante: 16 indagati, titolari di ditte di sgombero cantine e traslochi, e 18 mezzi sequestrati.