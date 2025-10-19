Svolta sulla Ferrara Mare Super via libera di Anas | Il velox si può installare

Nella girandola di permessi e bocciature per gli autovelox sulle nostre strade, viene alla luce un documento di Anas con il quale si concede il nulla osta ad una serie di installazioni per il controllo della velocità. Tra queste spicca il via libera ad una postazione sulla Ferrara-Mare, l’arteria che dalla città arriva fino ai lidi toccando i paesi di Voghiera, Portomaggiore, Ostellatto e Comacchio. Una striscia di cemento dove la tendenza è quella di pigiare il piede sull’acceleratore. Il documento è recente, maggio di quest’anno. Si tratta di una risposta all’Unione del Comuni Valli e Delizie, il corpo di polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svolta sulla Ferrara Mare. Super, via libera di Anas: "Il velox si può installare"

